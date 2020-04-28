Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель.