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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2020 г.Квартальная прибыль и выручка American Express ...
сегодня 16:15

Квартальная прибыль и выручка American Express сократились

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала 2020 года до 367 млн долл или до 0.41 долл на акцию против 1.55 млрд долл или 1.8 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.98 долл на акцию.

Выручка сократилась на 1% до 10.31 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 1.46 долл на акцию и доходы в размере 10.71 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции American Express выросли на 1.6%.

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