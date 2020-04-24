Курс доллара 75.1290   Курс евро 81.1468  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (71.0) и составил 71.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 67.5.

В марте значение индекса составило 89.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в апреле составил 2.1% в сравнении с 2.2% месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
18:04
Экономика РФ теряет около 100 млрд руб в день из-за ограничений по коронавирусу - МЭР
сегодня
17:45
ЭКОНОМИКА РФ ТЕРЯЕТ ОКОЛО 100 МЛРД РУБ В ДЕНЬ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ - РЕШЕТНИКОВ
сегодня
17:30
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
сегодня
17:10
Минтранс РФ включил в перечень системообразующих 162 транспортные компании
сегодня
17:07
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения
сегодня
17:00
Нарколог Минздрава считает дистанционную продажу алкоголя преступлением
сегодня
16:48
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить служебный и другой спецтранспорт
сегодня
16:45
Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о снижении прибыли и выручки
сегодня
16:41
Group-IB обнаружила базу данных карт южнокорейских и американских банков стоимостью $2 млн
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»