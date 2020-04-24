Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (71.0) и составил 71.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 67.5.

В марте значение индекса составило 89.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в апреле составил 2.1% в сравнении с 2.2% месяцем ранее.