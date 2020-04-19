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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за апрель;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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