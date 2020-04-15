Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В должности президента банка "Восточный" Дмитрий Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса. Также Дмитрий Олюнин войдет в число акционеров банка" "Восточный", - говорится в сообщении.

Для справки: Дмитрий Олюнин в 2004-2006 годах был вице-президентом "ВТБ", с февраля 2006 по декабрь 2007 года - первым зампредом правления "Промышленно-строительного банка", с декабря 2007 года - председателем правления банка "ВТБ Северо-Запад". Он также возглавлял "Транскредитбанк", входивший в группу "ВТБ" и впоследствии присоединенный к "ВТБ 24".

С декабря 2013 года по апрель 2018 года Дмитрий Олюнин был председателем правления "Росбанка".

В апреле 2018 года вернулся в "ВТБ" в качестве первого заместителя президента – председателя "ВТБ".