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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2020 г.Квартальная прибыль Wells Fargo сократилась, а ...
вчера 16:20

Квартальная прибыль Wells Fargo сократилась, а выручка оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала 2020 года до 653 млн долл или до 0.01 долл на акцию по сравнению с 5.86 млрд долл или 1.2 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 18% до 17.72 млрд долл по сравнению с 21.61 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 0.38 долл на акцию и доходы на уровне 19.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 2%.

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