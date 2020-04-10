Индекс потребительских цен в США в марте снизился на 0.4%, почасовая зарплата выросла на 0.8%

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его повышения на 0.1% в феврале.

По сравнению с мартом 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте снизился на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте повысилась на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.3% в феврале. В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 1.6%.