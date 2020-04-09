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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за март;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за март;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за март;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за февраль;

16:30 мск: Саммит стран G-20;

19:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

20:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за март.

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