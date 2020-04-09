Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале сократился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.6% в январе (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали сокращение февральского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в феврале уменьшился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в январе (пересмотрено с +1.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.31, как и в январе (пересмотрено с 1.33).