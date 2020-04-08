Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 15.2 млн барр.

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 апреля, вырос на 15.2 млн барр. и составил 484.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 8.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 10.5 млн барр. и составили 257.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 5.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.5 млн барр. и составили 122.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 6.4 млн барр. и составили 49.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 11.94 млн барр., запасы бензина увеличились на 9.45 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.18 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 6.804 млн барр.