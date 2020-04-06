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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 апреля

Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Заседание министров финансов еврозоны за I квартал;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за март;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за февраль;

11:30 мск: Проект годового госбюджета Австралии;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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