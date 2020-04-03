Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте сократилось на 701 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте сократилось на 701 тыс.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 100 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь и февраль пересмотрены в сторону понижения на 59 тыс. в общей сложности.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте сократилось на 713 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 117 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 18 тыс. после увеличения на 13 тыс. в феврале. В добывающем секторе число рабочих мест снизилось на 6.3 тыс. после повышения на 2 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - уменьшилось на 29 тыс. после увеличения на 41 тыс. в феврале.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце сократилось на 46.2 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 2.6 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 4.9 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 2 тыс., несмотря на сокращение 1.7 тыс. рабочих мест в телекоммуникационной отрасли. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сократилась на 3.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест уменьшилось на 61.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 15.2 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг сузилась на 52 тыс.

Занятость в ресторанном бизнесе, отелях и других предприятиях сферы гостеприимства сократилась на 459 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2019 года число госслужащих сократилось на 127 тыс. до 22.76 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте вырос на 0.9 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.4%, отступив от 50-летнего минимума 3.5%, зафиксированного в феврале. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на 12 марта выросло на 1353 тыс. до 7.14 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 2987 тыс. до 155.77 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 1763 тыс. до 96.85 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 1633 тыс. до 162.91 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 1507 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 62 тыс. до 1.16 млн, составив 15.9% от общего числа безработных против 19.2% месяцем ранее и 21.7% в марте 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 1223 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.95 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 1811 тыс. до 129.3 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 1173 тыс. до 26.55 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 1447 тыс. до 5.77 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 1.7 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.4% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.2 часа, снизившись на 0.2 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.62 долл против 28.51 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в марте понизилась до 978.80 долл в сравнении с 980.74 долл месяцем ранее (пересмотрено с 981.09 долл).