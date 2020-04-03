Курс доллара 77.7325   Курс евро 85.7389  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличил...
сегодня 12:03

Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0.9%

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.7% в январе (пересмотрено с 0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале вырос на 3% против ожидаемого расширения на 1.6%. В январе объём розничных продаж вырос на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие новости

сегодня
13:00
ПЕСКОВ: ВЛАСТИ РФ БУДУТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕРВОГО ПАКЕТА МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО НАЧАЛИ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
сегодня
12:54
"Камаз" с 6 апреля возобновит производство грузовиков
сегодня
12:03
Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0.9%
сегодня
11:33
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март оказался ниже предварительного значения
сегодня
11:22
ЦБ РФ с расчетами 2 апреля продал на рынке валюту на 15,8 млрд руб
сегодня
11:08
Банки РФ могут противостоять поддельным документам из-за коронавируса – эксперты
сегодня
11:03
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март оказался ниже предварительного значения
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»