Розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0.9%

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.7% в январе (пересмотрено с 0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале вырос на 3% против ожидаемого расширения на 1.6%. В январе объём розничных продаж вырос на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.