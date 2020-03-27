Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (95.9) и составил 89.1.
Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 90.0.
В феврале значение индекса составило 101.0.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте составил 2.2% в сравнении с 2.4% месяцем ранее.