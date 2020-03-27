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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:15

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (95.9) и составил 89.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 90.0.

В феврале значение индекса составило 101.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте составил 2.2% в сравнении с 2.4% месяцем ранее.

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