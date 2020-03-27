Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете снижаются более чем на 3%

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В пятницу, 27 марта, фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете NYSE снижаются на 3.0-3.5% после мощного трёхдневного роста, вызванного обещанным экономике пакетом стимулов в 2.2 трлн долларов.

Принятый сенатом пакет стимулов назван CARES Act (Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act). В дополнение к нему в экономику вольются кредиты от ФРС на сумму 4 трлн долларов, а также неограниченная ликвидность от ФРС через программу QE и операции репо.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) за три предыдущих торговых сессии вырос на 21.3% Таким образом, благодаря росту более чем на 20% от локально минимального уровня закрытия 18591.93, зафиксированного в понедельник, 23 марта, индекс DJIA вышел на территорию нового "бычьего" рынка. Тем не менее, DJIA всё ещё находится на 23.7% ниже исторически максимального уровня закрытия, зафиксированного 12 февраля.

Индекс S&P 500 за период со вторника по четверг включительно подорожал на 17.6%. Но по сравнению с исторически максимальным уровнем закрытия от 19 февраля, S&P всё ещё ниже на 22.3%.

Индекс Nasdaq Composite вырос за три торговых сессии на 13.7%. Но по сравнению с уровнем закрытия 19 февраля Nasdaq всё ещё ниже на 20.6%.

Акции авиастроительного концерна Boeing, которые существенно пострадали в период рыночного обвала, на этой неделе выросли на 90%. Тем не менее, капитализация компании всё ещё ниже на 47% относительно уровней закрытия 19 февраля, меньше на 45% уровней начала 2020 года и ниже на 51% уровней годом ранее.

Пакет стимулов CARES Act предусматривает помощь корпоративному сектору США в размере 500 млрд долларов в виде беспроцентных кредитов, кредитных гарантий и "других инвестиций". Объём помощи Boeing пока не определён, но ранее компания самостоятельно оценила размер необходимой помощи авиастроительной отрасли в сумме 60 млрд долларов.

Кроме того, Boeing сообщил о приостановке выплат дивидендов своим акционерам из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. В дополнение, до конца текущего года заморожена выплата зарплат генеральному директору концерна Дэвиду Кэлхуну и председателю совета директоров Ларри Келлнеру.

В пятницу, 27 марта, в ходе торгов на премаркете акции Boeing снижаются на 5%.