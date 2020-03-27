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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.

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