Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.6 млн барр.

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 марта, вырос на 1.6 млн барр. и составил 455.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.5 млн барр. и составили 239.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 124.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.9 млн барр. и составили 39.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.25 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.9 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.1 млн барр.