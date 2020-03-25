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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2020 г.Президент РФ В. Путин объявил о новых мерах под...
вчера 17:18

Президент РФ В. Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, в телеобращении объявил о мерах по поддержке граждан и бизнеса, а также о шагах, предпринимаемых с целью замедления распространения эпидемии коронавируса.

Следующая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.

Всем семьям с детьми и тем, кому положен материнский капитал, каждый месяц будут выплачивать дополнительно по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Кроме того, будет изменена схема выплаты больничных, исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц до конца текущего года, а пособие по безработице увеличат с 8000 до 12000 рублей.

Будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций в случае падения доходов более чем на 30%.

Малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса понижен с 30% до 15%. По словам президента, эта мера на данный момент бессрочная. Для микропредприятий также предоставлена отсрочка по страховым взносам.

Объявляется мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний пострадавших от коронавируса отраслей.

Для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, будет установлен налог на процентный доход в размере 13%. Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, ставка налога будет увеличена до 15%.

Голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новой дате будет принято позже в зависимости от развития ситуации.

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