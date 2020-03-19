Курс доллара 80.1570   Курс евро 87.2669  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 марта

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за февраль;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал 2019 года;

13:30 мск: Заседание Совета директоров Банка России и решение по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за январь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль.

Другие новости

вчера
19:18
Банк Англии понизил ключевую ставку до 0.1%
вчера
19:08
Авиакомпания "Россия" с 19 марта приостанавливает рейсы на Шри-Ланку
вчера
18:53
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В ЧЕТВЕРГ ОТСКОЧИЛ И ВЫРОС НА 7,72%, ДОЛЛАРОВЫЙ РТС - НА 8,46%, ХОТЯ С УТРА ОБА ОБНОВИЛИ МИНИМУМЫ ЗА 2-4 ГОДА - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
18:39
Mail.ru Group будет максимально эффективно информировать о реальной ситуации с COVID-19
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 марта
вчера
18:30
ИНДЕКС РТС ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 900 ПУНКТОВ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:19
РЖД на фоне коронавируса продолжают проекты за рубежом с соблюдением мер безопасности
вчера
18:07
Три дополнительных рейса займутся эвакуацией россиян из Черногории - посольство РФ
вчера
17:54
"Россети" до 20 марта переведут 70% сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»