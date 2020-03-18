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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 марта

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за февраль;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за февраль;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за февраль;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

07:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за февраль;

09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за февраль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

15:30 мск: Платёжный баланс США за IV квартал;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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