Акции, демонстрирующие наибольшие колебания на премаркете США сегодня

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В понедельник, 16 марта, перед открытием регулярных торгов в США на премаркете в свободном падении по-прежнему находятся акции круизных операторов Royal Caribbean (-12.7%), Carnival (-14.7%), Norwegian Cruise Line (-9.6%). Сектор находится под давлением после решения временно приостановить все рейсы в ответ на вспышку коронавируса.

Boeing (-12.6%) - рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр кредитный рейтинг авиаконцерна с прогнозом "негативный" из-за последствий коронавируса.

Berkshire Hathaway (-8.4%) - бывший исполнительный директор American Express (-14.2%) Кен Шено выбран в совет директоров Berkshire Hathaway.

Microsoft (-12.2%) - основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров Berkshire Hathaway.

American Airlines (-19.2%) - авиакомпания сообщила о намерении сократить 75% её международных рейсов до 6 мая из-за резкого снижения спроса.

Apple (-13.9%) – закроет все свои розничные магазины по всему миру на две недели. Это решение не касается 42 магазинов Apple в Китае, возобновивших свою работу в пятницу.

Walt Disney (-10.4%) - выпускает фильм "Замороженный 2" на своей потоковой платформе Disney + на три месяца раньше запланированного срока, заявив, что надеется подарить семьям "немного веселья и радости в этот непростой период".

Teladoc Health (-3.2%) - компания, предоставляющая медицинские консультации дистанционно, заявила о росте на 50% на прошлой неделе визитов к виртуальным врачам. Число запросов в сутки достигло 15 тыс.

Starbucks (-12.3%) - сеть кофеен ограничивает количество посадочных мест, чтобы не допустить скопления людей. Опция заказа онлайн и доставки пока не отменена.

Рекомендации по акциям производителя потребительских товаров для дезинфекции Clorox (-3.4%) повышены до "лучше рынка" аналитиками JPMorgan Chase.

Банк JPMorgan Chase (-17.3%) попросил своих сотрудников по всему миру перейти на надомную работу, если это возможно. Подразделения банка открыты в 60 странах, численность сотрудников составляет порядка 257 тыс. человек.

Рекомендации по акциям производителя строительной техники Caterpillar (-9.7%) повышены до "покупать" аналитиками Stifel Nicolaus, которые сочли акции компании привлекательными после недавнего снижения.

Рекомендация по акциям производителя табачных изделий Altria Group (-8.8%) повышена до "лучше рынка" аналитиками Morgan Stanley, считающими, что снижение цен на нефть и сокращение продаж электронных сигарет поддержит спрос на табачную продукцию. Кроме того, дивидендная доходность Altria сейчас составляет 8.4%.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.