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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 марта 2020 г.ФРС США расширит объём операций репо и будет пр...
вчера 20:58

ФРС США расширит объём операций репо и будет приобретать долгосрочные UST

Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 12 марта, ФРС США объявила о намерении, начиная со следующего дня, приобретать долгосрочные казначейские обязательства (US Treasuries, UST) в рамках операций по управлению балансом. За период с 13 марта по 9 апреля объём покупок казначейских векселей и бондов со сроком погашения от нескольких месяцев до 30 лет составит чуть более 80.5 млрд долларов.

Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка по поручению ФРС будет проводить трехмесячные операции репо. В четверг объем операций репо составит 500 млрд долларов, в пятницу достигнет 1 трлн долларов: по 500 млрд долларов на трехмесячные и одномесячные репо. ФРС намерена расширить список ценных бумаг, которые она будет приобретать в рамках этих операций и аккумулировать на своём балансе.

Трехмесячные и одномесячные операции репо в объёме 500 млрд долл будут проводиться еженедельно "на оставшуюся часть месячного графика". Кроме того, ФРС продолжит проводить два раза в неделю операции однодневного репо на сумму по меньшей мере 175 млрд долл и двухнедельного репо на сумму по меньше мере 45 млрд долл.

Изменение графика и объёмов операций ФРС по покупке ценных бумаг призваны "устранить весьма необычные сбои на рынках казначейского финансирования, связанные со вспышкой коронавируса", говорится в заявлении ФРБ Нью-Йорка.

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