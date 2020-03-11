Индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась на 0.3%

Москва, 11 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без изменений после увеличения на 0.1% в январе.

По сравнению с февралём 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 2.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале повысилась на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в январе (пересмотрено с +0.1%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 0.6%.