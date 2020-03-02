Падение рынков на прошлой неделе: покупать или подождать?

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В пятницу, 28 февраля, по итогам торгов на фондовой бирже Нью-Йорка индекс DJIA подешевел на 1.4%, индекс S&P 500 снизился на 0.8%, индекс Nasdaq Composite закрылся в положительной области, прибавив менее 1 пункта после падения внутри дня на 3.5%.

Фондовые индексы частично компенсировали первоначальные потери, развернувшись к повышению после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что коронавирус несёт "прогрессирующие риски", поэтому центробанк готов оказать поддержку экономике в случае необходимости. При этом бывший управляющий ФРС Кевин Уорш, выступая в программе телеканала CNBC, рекомендовал ФРС действовать быстро и объявить о мерах поддержки в воскресенье, перед открытием рынков в понедельник. Дополнительным поводом для оптимизма стало сообщение Washington Post, что администрация Дональда Трампа рассматривает идею сокращения налогов.

Намёк Джерома Пауэлла на возможное снижение ставки по федеральным фондам, которая в текущий момент находится в диапазоне 1.50-1.75%, привёл к переоценке рыночных ожиданий. Сейчас, судя по фьючерсам на ставку на CME, рынок оценивает в 100% вероятность её снижения на мартовском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Аналитики Bank of America ожидают снижения ставки на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC, а Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки на 75 б.п. за период с марта по июнь.

Трейдеры отмечают резко возросшие в пятницу обороты торгов. Например объём торгов долями индексного фонда S&P 500 (SPY) достиг 104 млрд долл, что является рекордным показателем для отдельной ценной бумаги. Для сравнения, средневзвешенный ежедневный объём торгов акциями Apple составляет порядка 6 млрд долл.

Заметные движения также происходили на других финансовых рынках. Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу опустилась ниже 1.15%, что произошло впервые в истории. Цены на золото, хотя и возобновили рост в ходе электронных торгов, по итогам биржевых торгов упали на 4.6% (максимум с июня 2013 года) до 1566.7 долл за тройскую унцию. За неделю потери трейдеров, инвестировавших в золото, составили около 5%, что связано с продажами этого защитного актива инвесторами для получения свободных средств и покрытия убытков в других рыночных сегментах.

Цены на нефть WTI к закрытию биржевых торгов упали почти на 5% до 44.76 долл за баррель (апрельский контракт). В ходе электронных торгов потери сократились до 3.9%. Стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent к закрытию биржи в пятницу, которая была датой экспирации этого контракта, снизилась на 3.2% до 50.52 долл за баррель. За неделю стоимость нефти Brent снизилась на 14%, а по итогам февраля - на 13%.

Прошлая неделя стала худшей для фондовых индексов США за период, прошедший с финансового кризиса 2008 года. Индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite за неделю подешевели на 12.4, 11.5 и 10.5% соответственно, а капитализация рынка сократилась на 3.18 трлн долл. В результате снижения индексы вышли в коррекционную область, которая определяется как отступление от пиковых уровней как минимум на 10%, но не более чем на 20%. По сравнению с недавними рекордными значениями потери DJIA к закрытию пятницы составили 14%, а S&P 500 и Nasdaq Composite - по 12.8%.

Восходящее движение индексов в заключительной части торгов в пятницу на фоне реализации идеи о "покупке дна" придало оптимистам сил и позволило трейдерам уйти на выходные в приподнятом настроении. Между тем эксперты предупреждают, что ситуация остаётся неопределённой, а ожидания возвращения "бычьего" тренда преждевременны.

В частности, в статье главного редактора MoneyWeek, опубликованной в Financial Times сразу после пятничного закрытия NYSE, говорится, что существует "два неприятных направления для экономического коллапса" вследствие коронавируса. Первое направление - со стороны спроса с очевидными жертвами в лице авиакомпаний, аэропортов, круизных операторов, отелей, производителей и продавцов предметов роскоши. Отметим, что расходы китайцев внутри страны и за рубежом составляют 33% мирового рынка предметов роскоши.

Второй источник проблем для мировой экономики - современные сложные цепочки поставок. Слабость этого звена заключается в том, что в отсутствие одного компонента простаивает вся линия производства. В результате заводы прекращают работу, доходы компаний сокращаются, сотрудникам урезается зарплата. Компании Apple, Microsoft, Nike и другие крупные корпорации уже выпустили предупреждения, что их прибыль и доходы окажутся хуже прогнозов. Аналитики банка Barclays ожидают сокращения прибыли компаний индекса S&P 500 в 2020 году на 2%, аналитики Goldman Sachs прогнозируют нулевую прибыль американских компаний по итогам года. Автор статьи в FT отмечает, что такое происходит довольно редко, когда в одно и то же время разрушаются оба двигателя экономики - и спрос, и поставки.

По данным TS Lombard, в середине февраля лишь 35% сотрудников в Китае выходили на работу. Согласно опубликованным в субботу, 29 февраля, данным Национального бюро по статистике Китая, индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI Manufacturing) в феврале упал до исторического минимума 35.7 пункта против 50.0 в январе. Падение ниже отметки 50 пунктов свидетельствует о сжатии деловой активности. Аналитики прогнозировали более щадящее снижение - до 45.1 пункта. Индекс PMI в сфере услуг Китая в феврале опустился ещё ниже - до 29.6 пункта против 54.1 месяцем ранее.

Одной из главных причин роста фондовых рынков в последние годы стала предельно мягкая монетарная политика ведущих мировых центробанков. При снижении процентных ставок стоимость торгуемых на рынках активов повышается. Как только рынки становились вялыми, намёк регуляторов или новостной вброс о новых смягчениях заставлял их снова подниматься. В случае с эпидемией коронавируса монетарные стимулы, наверное, помогут компаниям пережить первые шквалы шторма. Но они не смогут воздействовать на медицинские угрозы вируса, не восстановят разрушенные цепочки поставок, не смогут управлять реакцией правительств. Они не заставят людей снова покупать сумки Hermès в тот момент, когда семьи думают о пополнении запасов товаров первой необходимости.

Возможно, с наступлением весны вирус рассеется, цепочки поставок нормализуются, а сдержанный спрос и мощная волна монетарных стимулов придадут импульс к восстановлению "бычьего" рынка на NYSE и других биржах. Но до возникновения Уханьского коронавируса мировая экономика уже замедлялась по мере окончания эпохи глобализации в условиях усиления напряжённости в геополитике, американо-китайской торговой войны и угрожающего роста мирового долга, достигшего почти 250 трлн долларов. Эти риски никуда не исчезли, и любые новые шоки могут вновь опрокинуть ослабленные вирусом рынки. При этом даже после падения некоторые акции всё ещё слишком дороги, учитывая предыдущее "бычье" ралли. Иррациональность того роста заставляла многих инвесторов нервничать и искать предлог для продажи. Теперь они его получили.

В заключении статьи автор говорит о том, что идея "покупать дно" хороша лишь в том случае, если вы уверены, что эпидемия скоро закончится, цепочки поставок быстро вернутся к нормальному функционированию, и если вы думаете, что рынки вступили в этот нефинансовый кризис по "справедливой" цене. "Если же у вас есть сомнения, оставьте "покупки дна" мистеру Дональду Трампу. По крайней мере, он может себе это позволить", - говорится в статье.

Следует также отметить высокую неопределённость, связанную с предстоящими президентскими выборами в США, которые намечены на 3 ноября 2020 года. В ходе президентской гонки кандидаты будут использовать различные способы привлечения голосов избирателей, поэтому не исключены новые геополитические конфликты и санкционные ограничения, разработанные под ковром внутрипартийной борьбы. При этом любой исход выборов может оказаться негативным для рынков. Победа Дональда Трампа будет указывать на вероятное продолжение противостояния администрации президента и конгресса, в то время как победа демократа Берни Сандерса может рассматриваться как фактор "против бизнеса", поскольку некоторые эксперты считают его социалистом или даже марксистом.

Таким образом, падение рынков на прошлой неделе могло стать первым сигналом формирования "медвежьего" тренда. Поэтому аналитики рекомендуют отслеживать ключевые технические уровни и разыгрывать в текущий момент лишь краткосрочные движения активов.