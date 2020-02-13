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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии;

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за январь;

10:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за январь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, предварительно;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

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