Курс доллара 63.6016   Курс евро 69.1795  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

03:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

Другие новости

вчера
11:07
Модернизация энергосистемы Кубы начинается через совместные с Москвой проекты - посол РФ
вчера
11:00
ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВЭБОМ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2019 ГОД ВЫРОСЛА НА 2,63 П.П., ДО 8,7% ГОДОВЫХ – ВЭБ
вчера
10:21
Суд утвердил мировую по иску Альфа-банка к компаниям экс-владельца "Югры" на $272 млн
вчера
09:41
ОБЗОР - Мир в смартфоне: кто выиграл от эпидемии коронавируса в Китае
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 февраля
вчера
09:29
Прокуратура в Мурманской области проводит проверку после пожара на кировском руднике
вчера
08:04
ПОВТОР - Мишустин назначил Илюшникову из экспертного управления президента РФ замглавы МЭР
вчера
05:00
Россияне с детьми начинают больше копить и чаще оформлять страховки, выяснил Сбербанк
вчера
03:08
Каждый восьмой россиянин изменил планы на отпуск из-за коронавируса - исследование
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»