Курс доллара 63.9490   Курс евро 69.7684  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 февраля

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

Другие новости

вчера
19:35
Весенне-полевые работы в РФ из-за теплой зимы могут начаться раньше обычного - Минсельхоз
вчера
19:11
"Газпром" может при необходимости перевести газ из турецкой нитки "Турецкого потока" в ЕС
вчера
18:51
ГАЗПРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПЕРЕНОС ОБЪЕМОВ ГАЗА С ТУРЕЦКОЙ НИТКИ "ТУРЕЦКОГО ПОТОКА" НА ЕВРОПЕЙСКУЮ - ТОП-МЕНЕДЖЕР
вчера
18:38
ЦБ включит 700 млрд руб от продажи акций Сбербанка в свои доходы, остальное отдаст в казну
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 февраля
вчера
18:26
ПАКЕТ АКЦИЙ СБЕРБАНКА БУДЕТ ПРОДАН ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕСКОЛЬКИМИ ЛОТАМИ, ИХ КОЛИЧЕСТВО И СКОРОСТЬ ПРОДАЖИ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ НАПОЛНЕНИЯ ФНБ - ЦБ
вчера
18:06
Число открытых вакансий на рынке труда США в декабре сократилось на 364 тыс.
вчера
17:50
Чистый отток капитала из РФ в январе упал на 21,5%, до $7,3 млрд - ЦБ
вчера
17:45
ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ К 2030 ГОДУ УВЕЛИЧЕНИЯ СВОЕГО ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА ТРЕТЬ К УРОВНЮ 2019 ГОДА - ТОП-МЕНЕДЖЕР
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»