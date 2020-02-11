Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 февраля

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.