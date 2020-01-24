Квартальная прибыль American Express превысила ожидания аналитиков

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала 2019 года до 1.69 млрд долл или до 2.03 долл на акцию против 2.01 млрд долл или 2.32 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 2.03 долл на акцию в сравнении с 1.74 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 9% до 11.37 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 2.01 долл на акцию и доходы в размере 10.94 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции American Express выросли на 1.8%.