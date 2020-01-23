Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.25 тыс.

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 января, выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 214 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс., пересмотрено с 204 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 января, уменьшилось на 37 тыс. и составило 1731 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1757.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 января, выросло на 101.8 тыс. и составило 2.28 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.22 млн человек.