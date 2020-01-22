Курс доллара 61.8343   Курс евро 68.5186  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2020 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 3.6% (расширенное сообщение)

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.54 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.43 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2018 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 10.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в декабре составила 274.5 тыс. долл, повысившись на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.40 млн доступных покупателям домов, сократившись на 14.6% по сравнению с ноябрём и на 8.5% по сравнению с декабрём 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.7 в ноябре текущего года и в декабре 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 41 день в сравнении с 38 в ноябре и 46 в декабре 2018 года. При этом 43% проданных в декабре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
18:45
РФ в сезоне 2019-2020 может экспортировать 33-34 млн тонн пшеницы - "Центр агроаналитики"
вчера
18:30
РФПИ СМОЖЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОЕКТЫ БЕЗ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ ПО РЕШЕНИЮ НАБСОВЕТА – ГЛАВА ФОНДА
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января
вчера
18:21
Сбербанк внедрит в Бурятии интеллектуальное видеонаблюдение для борьбы с контрабандой леса
вчера
18:11
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 3.6% (расширенное сообщение)
вчера
18:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 3.6%
вчера
18:04
"Укртранснафта" получила от "Транснефти" 4,3 млн евро компенсации из-за ЧП на "Дружбе"
вчера
17:52
Урожай зерновых в России в 2019 г может превысить 121,2 млн тонн - "Центр агроаналитики"
вчера
17:29
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай из-за превышения хлорорганики
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»