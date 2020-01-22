Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 3.6% (расширенное сообщение)

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в декабре выросли на 3.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.54 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.43 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2018 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 10.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в декабре составила 274.5 тыс. долл, повысившись на 7.8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу декабря составили 1.40 млн доступных покупателям домов, сократившись на 14.6% по сравнению с ноябрём и на 8.5% по сравнению с декабрём 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.7 в ноябре текущего года и в декабре 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 41 день в сравнении с 38 в ноябре и 46 в декабре 2018 года. При этом 43% проданных в декабре домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.