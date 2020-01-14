Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 января

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;
03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за декабрь, предварительно;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;
12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;
12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.