Курс доллара 61.9057   Курс евро 69.3406  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре вырос на 1.2%

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре вырос на 1.2% по сравнению с октябрьским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.5%.

По сравнению с ноябрём 2018 года индекс вырос на 7.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
20:11
Россия продлила до 30 июня 2020 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии - документ
вчера
19:31
ПУТИН И ЛУКАШЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ ПО НЕФТИ И ГАЗУ ПРОДОЛЖАТСЯ ПО ЛИНИИ КОМПАНИЙ – КРЕМЛЬ
вчера
19:02
Россельхознадзор с 6 января временно ограничивает импорт в РФ цитрусовых из Китая
вчера
18:29
"Нафтогаз" надеется, что соглашения с "Газпромом" для транзита газа скоро будут заключены
вчера
18:03
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре вырос на 1.2%
вчера
18:00
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР С 6 ЯНВАРЯ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ ЦИТРУСОВЫХ ИЗ КИТАЯ - ВЕДОМСТВО
вчера
17:48
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в декабре вырос, превысив прогноз
вчера
16:35
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре не изменился
вчера
16:34
Дефицит товарного торгового баланса США в ноябре сузился на 5.4%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»