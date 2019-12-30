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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 декабря

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Розничные продажи в Германии за ноябрь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за декабрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за декабрь, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь.

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