Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 декабря

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.