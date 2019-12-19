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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 декабря 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в ноябре с...
сегодня 10:03

Профицит торгового баланса Швейцарии в ноябре сократился до 3.92 млрд швейцарских франков

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в ноябре сократился и составил 3.92 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 4.75 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В октябре профицит торгового баланса составил 3.54 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.5 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.55 млрд швейцарских франков.

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