Профицит торгового баланса Швейцарии в ноябре сократился до 3.92 млрд швейцарских франков

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в ноябре сократился и составил 3.92 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 4.75 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В октябре профицит торгового баланса составил 3.54 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.5 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3.55 млрд швейцарских франков.