Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.2%

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после снижения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.1% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с (-0.2%).

Соотношение запасов к продажам в октябре составило 1.40, как и месяцем ранее.