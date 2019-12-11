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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2019 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 15:45

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 5 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.8 млн барр., запасы бензина расширились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.405 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.92 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.24 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 3.53 млн барр.

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