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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

02:50 мск: декс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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