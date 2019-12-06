Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.7% в сентябре (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с 0.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.37 против 1.36 в сентябре.