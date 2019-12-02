Курс доллара 64.4097   Курс евро 70.9730  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Кредпромбанка"

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Кредпромбанк" (г. Ярославль). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Кредпромбанк" будут осуществляться ПАО "Почта Банк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Кредпромбанк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Почта Банк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "Кредпромбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 2 декабря 2019 года в газете "Российская газета".

Другие новости

вчера
10:35
Рубль усилил снижение, евро поднялся выше 71 рубля
вчера
10:33
Объём розничных продаж в Швейцарии в октябре вырос на 0.7%
вчера
10:06
Рубль слабо снижается к доллару и евро
вчера
10:00
Markit: индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре сократился
вчера
10:00
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Кредпромбанка"
вчера
09:38
Титов попросил Путина проверить ситуацию с бизнесом, обвиняемым в создании ОПГ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 декабря
вчера
08:50
Денежные переводы из РФ в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря - газета
вчера
07:53
ОПЕК+ рассмотрит дополнительное снижение добычи нефти, до 1,6 млн баррелей - министр Ирака
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»