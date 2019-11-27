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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.6 млн барр.

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 ноября, вырос на 1.6 млн барр. и составил 452.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 5.1 млн барр. и составили 226.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн барр. и составили 116.4 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.4 млн барр. и составили 636.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.1 млн барр. и составили 44.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.64 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.38 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.67 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.52 млн барр.

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