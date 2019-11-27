Личные доходы американских потребителей в октябре не изменились, потребительские расходы увеличились на 0.3%

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в октябре расширились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.3%.

Норма сбережений в октябре составила 7.9% против 7.8% месяцем ранее.