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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2019 г. FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вы...
вчера 17:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.6%

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

В целом в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс цен на дома повысился на 4.9%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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