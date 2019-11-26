Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

В целом в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс цен на дома повысился на 4.9%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.