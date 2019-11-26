Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии.