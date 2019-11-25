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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:59

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Кредитинвест"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, г. Кизилюрт). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Кредитинвест" будут осуществляться АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Кредитинвест" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ООО КБ "Кредитинвест" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 25 ноября 2019 года в "Российской газете".

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