Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 95.7 и составил 96.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 95.8.

В октябре значение индекса составило 95.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в ноябре составил 2.5%, как и месяцем ранее.