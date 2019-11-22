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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2019 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 95.7 и составил 96.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 95.8.

В октябре значение индекса составило 95.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в ноябре составил 2.5%, как и месяцем ранее.

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