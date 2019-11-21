Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 3.5 тыс.

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 221 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 ноября, увеличилось на 3 тыс. и составило 1695 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1693 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 ноября, выросло на 27 тыс. и составило 1.48 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.46 млн человек.