Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре выросло на 5.0%

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в октябре выросло на 5.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1461 тыс. в годовом выражении против 1391 тыс. в сентябре (пересмотрено с 1387 тыс.).

Аналитики ожидали, что в октябре число выданных разрешений на строительство составит 1390 тыс.

По сравнению с октябрём 2018 года число выданных разрешений выросло на 14.1%.