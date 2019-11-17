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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 ноября 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:45

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Чувашкредитпромбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО (г. Чебоксары). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО будут осуществляться АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 18 ноября 2019 года в газете "Российская газета".

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