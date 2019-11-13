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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2019 г. Индекс потребительских цен в США в октябре в...
вчера 16:38

Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0.4%, почасовая зарплата снизилась на 0.2%

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после нулевой динамики в сентябре.

По сравнению с октябрём 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.8% в сравнении с +1.7% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.3%, замедлив темпы повышения с +2.4% в сентябре.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в сентябре. По сравнению с октябрём 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.2%.

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